Онищенко высказался о программе обязательной вакцинации в Якутии

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с «Газетой.ru» решение властей Якутии ввести в республике обязательную вакцинацию от коронавируса.

«Рекомендую поступить так всем санврачам из всех регионов России, в том числе и в Москве — только надо грамотно составить документ. Ввести обязательную вакцинацию людей из групп риска по производственным показаниям можно и на федеральном уровне — законодательно», — прокомментировал парламентарий.

По его мнению, в первую очередь должны вакцинироваться представители профессий, которые предполагают большое количество контактов. Это касается сферы услуг, врачей и учителей.