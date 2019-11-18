Онищенко высказался о харассменте в вузах

Автобусные маньяки. Что делать, если вас лапают в общественном транспорте Подробнее

По мнению законодателя, этой проблемой должны заниматься управляющие советы вузов, поскольку одна из их прямых обязанностей заключается в том, чтобы следить за «морально-этическим климатом в коллективе».

«Нельзя допускать, чтобы какой-нибудь стареющий ловелас удовлетворял свою похоть за счет молодых студенток», — подчеркнул Онищенко.

По его словам, профильное ведомство и советы ректоров не должны обходить стороной проблему харассмента в высших учебных заведениях. Необходимо принимать соответствующие меры, дабы судьбы молодых людей не были сломаны.