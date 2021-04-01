Онищенко выразил мнение, что масочный режим следует оставить насовсем

Депутат Геннадий Онищенко выразил мнение, что в России не следует отменять масочный режим. Об этом сообщил ТАСС.

По данным «Газеты.ru», он считает, что это поможет при эпидемиях сезонных инфекциях.

«Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 одновременно, так почему не носить маску?» — заявил Онищенко.

Он привел в пример Китай, Южную Корею и Японию. где принято носить маски постоянно.