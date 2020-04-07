«Это преступление». Онищенко возмутился пиар-акцией «Альянса врачей» в больнице Реутова

Медики должны помогать друг другу в столь тяжелое время борьбы с коронавирусом, а не устраивать политические акции. Депутат Геннадий Онищенко прокомментировал приезд «Альянса врачей» в больницу Реутова и потребовал реакции правоохранителей.

«Я требую правоохранительные органы разобраться. Врачи должны понимать, что в медицинском стационаре, занимающемся инфекционными больными, никакие массовые гуляния, массовые акции, массовые флешмобы не должны проходить», — сказал Онищенко «360».

По его словам, помощь врачей другу другу сейчас особенно важна, ведь медики в инфекционных стационарах оказались буквально «на передовой». Депутат подчеркнул, что жертвовать даже небольшое количество средств защиты — это хорошо.

«Но если это сделано, чтобы провести акцию на телекамеру, это преступление, которое никак не связано ни с врачебной этикой, ни с корпоративной этикой врачей, которые должны друг друга поддерживать. Я категорически осуждаю такого рода подход, даже если он, как говорится, лицензировался передачей некоего объема средств индивидуальной защиты», — заявил Онищенко.

Депутат добавил, что сейчас в медицине есть много вопросов, но их надо решать, а «не делать на этих вопросах дешевые PR-акции» ради политических задач.

Российский «Альянс врачей» приехал в ЦГБ Реутова, чтобы «помочь» с защитными средствами. По словам представителей организации, им не удалось попасть в больницу, но они передали средства защиты через сотрудника. Больницу Реутова закрыли для посторонних из-за коронавируса.

Главный врач больницы Гарик Хачатрян подчеркнул, что медики в реутовской больнице обеспечены всем необходимым. Он сказал, что «Альянс врачей» может направить к ним письмо с предложением помощи, но заметил, что в этом нет необходимости. Глава Реутова Станислав Каторов назвал приезд «Альянса врачей» провокацией, добавив, что помогать нужно тем, кто действительно в этом нуждается.