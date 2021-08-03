Онищенко возмутило видео с привязанной к крыше автомобиля девушкой

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с РИА ФАН видео, где к крыше едущего Bentley привязана девушка. Ролик публиковал блогер Сергей Косенко.

Онищенко напомнил, что признаком рыцарства всегда было, когда мужчина заботился о женщине и защищал ее. По его словам, подобное поведение мужчины соответствует природе.

«А все эти избиения, издевательства, глумление над девочками — все то, что позволяют себе некоторые блогеры, вызывает колоссальное возмущение. И последний случай: супердорогая машина, на которой — девочка, привязанная скотчем, с заклеенным ртом! Это сексуальные перверсии, и у меня создается впечатление, что эти блогеры [создающие треш-контент] просто несостоятельны как мужчины!» — подчеркнул парламентарий.