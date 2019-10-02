«Щекочет самомнение»: Онищенко призвал не радоваться выводам ВОЗ по потреблению спиртного

Россияне стали меньше пить — практически вдвое, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Несмотря на такое заявление, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «360», что радоваться пока рано.

ВОЗ: потребление алкоголя снизилось в России почти вдвое с 2003 года Подробнее

«Конечно, щекочет самомнение, самолюбие, как хотите, но это не так. Мы действительно меньше стали пить, но не настолько много, как нам кажется», — сказал Онищенко.

Он напомнил, что в 2009 году был документ с названием «Концепция алкогольной политики». Его утвердило правительство России, и, согласно бумагам, тогда приводилась цифра 18 литров спиртного на человека. По словам депутата, нужно вспомнить про уставные документы, где указаны планы на снижение потребления алкогольной продукции. К 2021 году — 9,1 литра, а восемь литров только к 2024 году.

«Сейчас статистика считается по продажам — это чек который пробили в магазине. На самом деле у нас есть нелегальный оборот, но снижение идет, однако не такими залихватскими темпами, о которых идет речь», — пояснил Онищенко.

Депутат добавил, что продолжительность жизни в России действительно растет.

«Мы пьем меньше, но не на такую цифру. Рано поднимать чарку за то, что мы стали меньше пить», — заверил он.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили, что в период с 2003 года по 2016-й в России снизилось потребление алкогольной продукции на 43%. Кроме того, увеличилась и продолжительность жизни россиян.