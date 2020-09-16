Онищенко в шуточной форме оценил планы повысить акцизы на табак

Депутат Госдумы, академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко в шуточной форме оценил планы Министерства финансов РФ на 20% повысить акцизы на сигареты и табачные изделия в будущем году.

По данным СМИ, предложение уже одобрено комиссией по законопроектной деятельности. В настоящий момент документ готовятся рассмотреть в Правительстве РФ.

Онищенко одобрил такую идею. Помимо прочего, он дал совет курильщикам, которые тратят много денег на сигареты, сообщило РИА ФАН.

«Пусть они еще возьмут ипотеку, чтобы потратить ее на курево, и эту ипотеку я бы им давал под большие проценты — не под 13%, а под 26%!» — иронично высказался депутат.

Он добавил, что повышение акцизов является решением вопроса снижения экономической доступности сигарет. Онищенко напомнил, что такой же принцип действует и в антиалкогольной политике.