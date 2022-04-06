Онищенко: смерть Жириновского поставит под вопрос дальнейшее существование ЛДПР

Существование партии ЛДПР встанет под вопрос после смерти Жириновского, поскольку у него не было преемника. Об этом Life сказал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, Жириновский не оставил «достойного преемника», который бы соответствовал подходящему уровню «партийной культуры». Самже Жириновский войдет в историю как талантливый политик, считает экс-депутат.

«Это человек, который войдет в политическую историю современной России как самобытное и, в общем-то, талантливое явление в партийном строительстве. Он положил начало ещё в советское время созданию политической партии, которая сразу заявила о своих оппозиционных взглядах по отношению к официальной идеологии», — отметил Онищенко.