Онищенко рассказал об ограничениях в сексуальной жизни во время карантина

«Если вы предполагаете продолжать свою нормальную сексуальную жизнь в рамках семьи — никаких советов насчет ограничений никто не собирается давать. Если, конечно, это не тот редкий формат, когда кто-то в семье вернулся из-за рубежа и находится в режиме самоизоляции, тогда как его „половинка“ честно сидела дома и добросовестно ждала весточки от путешествующего супруга или супруги. Тут да, возможны какие-то ограничения», — заметил Онищенко.

Он обратил внимание на то, что приближение Пасхи ограничивает верующих в физической близости.

«Сегодня у нас период самого строгого Великого поста, который продлится до 19 апреля (до наступления Пасхи). Сам пост, вне зависимости от наличия коронавируса и других „претендентов“, покушающихся на человеческую популяцию, предполагает серьезные ограничения, в том числе в интимном общении», — напомнил первый заместитель.

Парламентарий дал такому запрету объективное объяснение.

«У тех, кто соблюдает пост, а это достаточно серьезное ограничение в пище, отмечается приглушение „деятельности“ ряда гормонов, в том числе отвечающих за репродукцию и влечение. Поэтому все логично. Так что никаких дополнительных инструкций тут россиянам давать не надо», — заключил Онищенко.