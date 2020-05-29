Онищенко рассказал о «забытом» рассаднике коронавируса в доме

Многие россияне используют маски и перчатки только в общественных местах. Но подхватить инфекцию можно еще в подъезде, поэтому надевать средства защиты необходимо перед выходом из квартиры.

«Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, надо уже быть в маске и перчатках, когда выходите из своей квартиры на лестничную площадку. Подъезд — это ведь тоже общественное место. <…> По моей оценке, подъезд — самое „забытое“ место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко «Парламентской газете».

Он пояснил, что в подъезде можно оказаться с тем, кто уже заражен коронавирусом. Кроме того, в доме жители дотрагиваются до перил, кнопок лифта и домофона. На всех этих поверхностях может сохраняться вирус.

«А если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх. Дальше вы выходите на улицу, приближаетесь к выходу метро. Еще не спустившись туда, вы столкнетесь по меньшей мере с 10 людьми», — отметил Онищенко.

Сейчас на улицах, в магазинах и метро появляется все больше людей и соблюдать дистанцию становится труднее. Именно поэтому быть в маске необходимо все время, когда вы находитесь вне дома.

По данным на 28 мая, российские врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции у 379 051 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 150 993 пациентов. Скончались после заражения 4142 человека.