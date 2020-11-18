Онищенко рассказал о пользе празднования Нового года в пандемию

«С одной стороны, все сильно нервничают, потому что столкнулись с опасным заболеванием — короновирусом. А с другой — радуются, ведь Новый год мы все-таки будем встречать, это святое. Одна из польз короновируса в том, что большинство людей будет встречать этот праздник в кругу семьи», — отметил Онищенко.

По его словам, благодаря тому, что все вынуждены находиться дома в Новый год, люди вернутся к первоначальным традициям. Врач уточнил, что можно выехать за город с семьей, пообщаться с родными и друзьями. Специалист подчеркнул, что не видит ничего страшного в праздновании торжества в таких условиях.

Как считает депутат, даже множество мутаций COVID-19 уже не должны пугать граждан. Онищенко напомнил о важности соблюдения уже привычных правил предосторожности, среди которых использование средств индивидуальной защиты.