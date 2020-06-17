Онищенко рассказал о новых эпидограничениях осенью

Он уточнил, что «наибольшую тревогу и прирост представляют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Нижний Новгород».

«Но Россия очень разнообразная страна, в ряде регионов уже отменены ограничения. Поэтому одну дату на всю страну назначать нельзя», — рассказал Онищенко и добавил, что «февраль это лишь одна из десятков гипотез, которые уже на эту тему высказывались».

Также Онищенко считает, что осенью снова введут ограничения из-за эпидемии гриппа.

«Нам придется вводить меры в связи с гриппом, а они аналогичны этому коронавирусу. Каждый сезон подъема заболеваемости циркулирует до 200 разных видов вирусов — парагрипп, бактериальные возбудители, гриппозные возбудители и так далее. С точки зрения профилактики, в сентябре месяце начнем прививать от гриппа», — рассказал депутат.

Также он выразил мнение, что грипп «является более серьезной инфекцией, чем коронавирус».

«Надеюсь, привьем порядка половины, в прошлом году из 147 млн человек было привито 67 млн», — заключил Онищенко.