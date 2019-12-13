Онищенко рассказал, как справиться с убылью населения

«К сожалению, это так. И сейчас тем, от кого это зависит, нужно минимизировать эту тенденцию всеми средствами, начиная, прежде всего, с материального стимулирования организационных вопросов, связанных с сохранением рабочих мест за молодыми женщинами», — отметил Геннадий Онищенко.

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По словам депутата, необходимо материально поддерживать молодые семьи. Те меры, которые есть сегодня, недостаточны, по мнению Онищенко.

«Конечно, нельзя забывать и о мужчинах, потому что им приходится обеспечивать достаток семьи, в которой только что появился ребенок. То есть рождение ребенка не должно провоцировать обеднение семьи, а это сегодня, к сожалению, не редкость», — заметил Онищенко.

Также он сказал, что необходимо сделать процедуру ЭКО более доступной, поскольку она может решить проблемы репродуктивной функции россиян.

«То есть все силы должны быть брошены на то, чтобы мы сохранили оптимальный уровень рождаемости и обеспечили достойную жизнь детям и их родителям», — подытожил первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке.