Онищенко рассказал, где «незаметно» можно заразиться коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что существует ряд мест, где можно «незаметно» подхватить коронавирусную инфекцию. Среди них он назвал метро.

Опасно там находиться в час пик.

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — рассказал Онищенко «Вечерней Москве».

Он посоветовал пользоваться по возможности лестницей, а не лифтами. Таким образом можно снизить риск заражения. Еще одним опасным местом бывший санитарный врач РФ назвал коммунальные квартиры. Особо осторожными там надо быть с кухнями. Ведь в этих помещениях постоянно есть люди. Вагоны старых поездов и эскалаторы Онищенко тоже считает рискованными местами.

В Роспотребнадзоре считают, что ежесуточный прирост заболевших СОVID-19 может существенно снизиться ближе к весне 2021 года. Тогда эпидемическая обстановка, вероятно, вернется к показателям лета-2020. Однако все будет зависеть от того, насколько хорошо люди соблюдают меры предосторожности.