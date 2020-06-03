Онищенко рассказал, что нужно делать россиянам перед поездкой за рубеж
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам перед поездкой за границу проверить, есть ли у них антитела к коронавирусу. Парламентария процитировал сайт телеканала «Звезда».
«И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, в Гарлем, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал ехать», — заметил законодатель.
По данным издания, Италия намерена открыть свои границы для российских туристов с 15 июня. Отмечается, что при въезде в страну необходимо соблюдать все меры предосторожности.