    03 июня 2020, 15:27

    Онищенко рассказал, что нужно делать россиянам перед поездкой за рубеж

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал россиянам перед поездкой за границу проверить, есть ли у них антитела к коронавирусу. Парламентария процитировал сайт телеканала «Звезда».

    «И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, в Гарлем, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал ехать», — заметил законодатель.

    По данным издания, Италия намерена открыть свои границы для российских туристов с 15 июня. Отмечается, что при въезде в страну необходимо соблюдать все меры предосторожности.