Онищенко раскритиковал врача за слова о росте смертности от рака

Найдена связь между смертностью от рака и подготовкой врачей Подробнее

«Я не согласен с самой постановкой вопроса: на кого эта информация рассчитана — на поднятие интереса к этому господину? Этот врач ведет себя некорректно», — отметил он.

Даже если бы заявления того врача были правдой, нельзя информировать об этом соотечественников. По мнению Онищенко, врач устраивает шоковую атаку. Уже от одних его слов можно заболеть раком. Бывший главный санитарный врач уверен, что его коллега не имеет права «давать репрезентативные оценки».

Проблемы с лекарственными препаратами действительно существуют, но они решаемы, отметил Онищенко. А вот пугать граждан подобными теориями — лишнее. Тем более не доказана малопригодность дженериков.

Как отметил собеседник агентства, в целом цифры получились некорректными и эмоциональными. Также Онищенко напомнил про врачебную этику.

Ранее врач Алексей Масчан рассказал об исчезновении с прилавков лекарств, необходимых для лечения пациентов. По его словам, их заменяют на непроверенные в клинических исследованиях дженерики.