Онищенко раскритиковал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

Уничтожение в США российских аппаратов ИВЛ — это неуважение и примитивная политика. Таким мнением поделился бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Это элемент неуважения, который был манифестирован. Даже если эти аппараты им не нужны, а США самодостаточны с точки зрения производства подобного рода аппаратуры, не стоило таким демонстрационным способом высказывать пренебрежение», — заявил Онищенко. Его слова приводит «Взгляд».

Депутат также пояснил, что для работы отечественных аппаратов ИВЛ в США действительно нужен переходник. Но можно было просто доставить адаптеры в американские госпитали, что решило бы проблему. Однако же, по мнению Онищенко, в США просто не захотели этим заниматься. Он заявил, что считает поступок американцев «примитивным политиканством».

Ранее стало известно, что в США утилизировали аппараты ИВЛ «Авента-М», которые весной доставили в Америку из России. Якобы их пришлось уничтожить по нескольким причинам, среди которых разное напряжение в электросетях двух стран, улучшение общей эпидемической ситуации в США, а также опасность применения российских приборов из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.