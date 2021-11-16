Онищенко раскритиковал предложение о фотографиях в сертификатах о вакцинации

Депутат Геннадий Онищенко в разговоре с Общественной службой новостей выступил против фотографий в сертификатах о вакцинации. Информация о планируемых нововведениях ранее появилась в СМИ.

По информации в СМИ, фотографии хотят добавить в сертификаты, чтобы упростить процедуру их проверки. Однако, по мнению Онищенко, это только затруднит процесс получение свидетельства о вакцинации.

«Фотографии, может, цветные, может, еще дальше пойдем с вами разглагольствовать на тему. А может в полный рост, чтоб ботинки были. Вы слышите, да? Ну давайте еще цветные сделаем! Обязательно в фас и профиль, как у уголовников. Зачем это сейчас обсуждать? Ну глупость полная! Прививаться надо! А вот будет фотография, не будет фотография, я считаю, что она не нужна! Это кому-то надо подзаработать на этом. Я помню, как когда-то на партийный билет можно было фотографироваться только в специальных фотоателье. Еще можно усложнить… Это все глупости! Нужно прививаться! Привиться, и тогда ничего не будет!» — сказал депутат.