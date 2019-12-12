Онищенко прокомментировал решение вернуть курилки в здания аэропортов

Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов Подробнее

По словам парламентария, сегодня, в День конституции, Дума приняла законопроект о возвращении курилок в аэропорты и докладчик, который представлял этот документ, «кощунствуя», ссылался на конституцию. Онищенко подчеркнул, что своим решением депутаты сделали большой подарок «табачной мафии».

В свою очередь коллега Онищенко, Сергей Вострецов, заметил, что размещение курилок таким образом, чтобы курящих не было видно, позволит предотвратить пропаганду курения и защитит от табачного дыма некурящих людей.