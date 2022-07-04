Онищенко прокомментировал отказ США поставлять в Россию вакцины от оспы и кори

Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал отказ американской компании MSD прекратить поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита. Об этом написала «Политика сегодня».

Фармкомпания намерена сохранить продажи своих препаратов, которые не имеют аналогов в нашей стране, говорится в сообщении.

По словам Онищенко, такие действия со стороны США можно расценивать как «юридически оформленный сигнал о том, что российским производителям нужно обеспечить полную биологическую безопасность нашей страны».

«Это юридический оформленный сигнал к тому, чтобы мы передали всю вакцинопрофилактику в „Ростех“. Но самое уязвимое звено — это технологическое оборудование. Все наше национальное производство в основном работает на иностранном оборудовании. Нам надо этим озаботиться, чтобы полностью обеспечить вакцинную независимость нашего государства», — добавил доктор медицинских наук.

Ранее стало известно, что американская компания MSD приостановила инвестиции в Россию. По тому же пути пошли Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi.