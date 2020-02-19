    19 февраля 2020, 14:27

    Онищенко прокомментировал опрос о врачебных ошибках

    Ирина Нагайникова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, от чего зависят ошибки врачей. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Онищенко подчеркнул, что человека нельзя стандартизировать. Основные причины ошибок связаны именно с этим.

    Причинами ошибок могут быть как квалификация специалиста, так и необычное течение заболевания, с которым ранее врач не сталкивался.

    Бывший главный санитарный врач страны напомнил, что врач должен учиться всю жизнь.

    «Сейчас в обществе многие ругают врачей. Но часто бывает такое, что результаты лечения зависят от того, верит пациент доктору или нет», — также подчеркнул парламентарий.

    Также он отметил, что оборудование, на которое жаловались участники опроса о врачебных ошибках, постоянно совершенствуется.

    Ранее разработчики приложения «Справочник врача» провели опрос среди медиков о причинах врачебных ошибок. 78% респондентов указали на перегрузки и дефицит кадров, а 73% опрошенных заявили, что причина кроется в отсутствии оборудования.