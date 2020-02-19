Онищенко прокомментировал опрос о врачебных ошибках

Онищенко подчеркнул, что человека нельзя стандартизировать. Основные причины ошибок связаны именно с этим.

Причинами ошибок могут быть как квалификация специалиста, так и необычное течение заболевания, с которым ранее врач не сталкивался.

Бывший главный санитарный врач страны напомнил, что врач должен учиться всю жизнь.

«Сейчас в обществе многие ругают врачей. Но часто бывает такое, что результаты лечения зависят от того, верит пациент доктору или нет», — также подчеркнул парламентарий.

Также он отметил, что оборудование, на которое жаловались участники опроса о врачебных ошибках, постоянно совершенствуется.

Ранее разработчики приложения «Справочник врача» провели опрос среди медиков о причинах врачебных ошибок. 78% респондентов указали на перегрузки и дефицит кадров, а 73% опрошенных заявили, что причина кроется в отсутствии оборудования.