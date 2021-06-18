Онищенко прокомментировал обязательную вакцинацию

Депутат Геннадий Онищенко поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это вполне законно, так как работодатель обязан минимизировать риски для сотрудников и клиентов.

«Для Москвы сотрудники системы образования, сферы услуг, транспорта и т. д. — это большая группа людей, более двух миллионов. Именно эта группа и ее поведение во многом формирует эпидемическую обстановку в городе», — заявил Онищенко.

Он назвал решение об обязательной вакцинации «своевременным» и посоветовал другим российским регионам взять пример.