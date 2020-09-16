Онищенко прокомментировал идею о запрете продажи алкоголя в новогодние дни

Онищенко считает, что также необходимо сократить количество выходных дней в этот период. Это поможет частично решить проблему.

«Первое, что нам нужно сделать, — уйти от практики затяжной встречи Нового года… Если мы еще примем правильный закон о нерабочем дне 31 декабря, у нас получится 11 дней, это будет безобразием. Для медицинских работников Новый год — это один из самых тревожных периодов в году: алкогольные отравления, смерти от алкоголя, автомобильные и бытовые травмы… Для скорой помощи и экстренных служб это период огромной нагрузки. С этим пора кончать», — пояснил депутат.

Он заявил, что поддерживает предложение о продаже алкоголя в новогодние дни на протяжении четырех часов в сутки. Чтобы частично решить проблему также важно развивать развлекательную программу в городах, чтобы люди гуляли вместо того, что пить алкоголь.