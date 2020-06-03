Онищенко призвал всех носить маски

«Надевайте маски, когда едете на работу, стоите в автобусе», — сказал он. Также по мнению Онищенко, «и после стабилизации ситуации маски должны остаться в нашей культуре», потому что «в октябре начнется подъем заболеваемости гриппом».

«Маски носите, Бога ради! Никто Вам зала не желает. Сказано соблюдать — соблюдайте», — заключил он.

Ранее глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем профессор Давид Лурье рассказал, что если человек просто идет на улице, а рядом «на него никто не чихает», то особого смысла в медицинском плане ношение маски не имеет. «Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или <…> вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», — подчеркнул Лурье.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление по санитарно-эпидемиологическим правилам «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Они будут действовать до 1 января 2021 года. Согласно им, останутся обязательными маски, перчатки и социальная дистанция.