Онищенко призвал ставить в школах систему распознавания лиц | 360°

Общество 29 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

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Viber Онищенко призвал ставить в школах систему распознавания лиц

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Экс-депутат, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предложил устанавливать в школах системы распознавания лиц для повышения безопасности на фоне трагедии, произошедшей в Ижевске. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что в образовательный процесс в школах уже давно внедряются современные технологии, безопасность же остается на прежнем уровне.

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«Мы внедряем в образовательный процесс IT-технологии, искусственный интеллект, и это правильно. А вот поставить в школах камеры, которые будут отличать лица учеников, учителей, родителей, а также людей, которые там случайно оказались — вот этот вопрос очень серьезный. Сегодня задача — обеспечить защиту наших школьных учреждений и не пожалеть на это денег», — заявил Онищенко.

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Утром 26 сентября мужчина устроил стрельбу в ижевской школе № 88. Погибли 17 человек, преступник застрелился.

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