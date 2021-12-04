Онищенко призвал россиян сдать билеты в Египет и Турцию на фоне пандемии

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян более ответственно относиться к ограничениям, которые введены из-за пандемии. По его словам, лучший выход на фоне появления нового штамма — сдать уже приобретенные билеты в Турцию и Египет, где многие россияне планируют провести новогодние праздники.

Такой призыва Онищенко озвучил в беседе с «Вечерней Москвой». Он отметил также, что новый вариант коронавируса должен не только заставить людей соблюдать меры профилактики, но и сподвигнуть их на вакцинацию и ревакцинацию.

«У нас сейчас 3 декабря, люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь. Пусть бизнес занимается бизнесом и летит куда угодно, привившись накануне. А вот отдых детский, который грядет очень скоро, нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах», — считает эпидемиолог.

Эксперты напомнили тем, кто даже на фоне нового штамма собирается путешествовать и не боится оказаться во внезапно закрытой стране: при поездках в пандемию нужно обязательно позаботиться о дополнительной страховке.