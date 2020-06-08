    08 июня 2020, 14:29

    Онищенко призвал россиян не расслабляться в связи со снятием ограничений

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА ФАН, как правильно выходить из самоизоляции.
    Онищенко призвал россиян не расслабляться в связи со снятием ограничений

    По мнению парламентария, ослабления должны быть адекватны ситуации, которая складывается сейчас.

    «Главное: перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности», — обратил внимание первый зампред думского Комитета по образованию и науке.

    По его словам, россияне могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но нельзя расслабляться и подвергать себя риску заразиться.

    Онищенко подчеркнул, что очень важен режим дезинфекции, но им нельзя чрезмерно увлекаться, чтобы не навредить экологии.

    «Все меры должны быть адекватными, научно обоснованными, точечными, продуманными и грамотными», — заметил законодатель.

    Он выразил уверенность, что по-прежнему опасно тусоваться толпами и устраивать массовые сборища, а ношение масок и перчаток в общественных местах необходимо.

    «На каждом из нас лежит ответственность, чтобы не допустить нового эпидемического подъема», — указал собеседник информагентства.