Онищенко призвал россиян не расслабляться в связи со снятием ограничений

По мнению парламентария, ослабления должны быть адекватны ситуации, которая складывается сейчас.

«Главное: перенос акцентов с тотальных запретов на тщательное индивидуальное соблюдение гражданами личных правил безопасности», — обратил внимание первый зампред думского Комитета по образованию и науке.

По его словам, россияне могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но нельзя расслабляться и подвергать себя риску заразиться.

Онищенко подчеркнул, что очень важен режим дезинфекции, но им нельзя чрезмерно увлекаться, чтобы не навредить экологии.

«Все меры должны быть адекватными, научно обоснованными, точечными, продуманными и грамотными», — заметил законодатель.

Он выразил уверенность, что по-прежнему опасно тусоваться толпами и устраивать массовые сборища, а ношение масок и перчаток в общественных местах необходимо.

«На каждом из нас лежит ответственность, чтобы не допустить нового эпидемического подъема», — указал собеседник информагентства.