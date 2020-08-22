Онищенко призвал повысить студенческие стипендии в России

«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму (12 130 рублей). Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что качество обучение будет ухудшаться, если студент будет думать, как прокормить себя. По его словам, стипендия должна быть высокой, если обучающийся получает высокие оценки. Онищенко сравнил это с советской стипендией, которая могла быть обычной, повышенной и Ленинской.

Политик также упомянул, что величина стипендии может разниться от региона к региону, в зависимости от возможностей учебного заведения, исходя из его престижности, качества подготовки и авторитета.

В прошлом месяце стало известно, что министерство образования и науки России рассматривает возможность повышения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ. Некоторые регионе уже заявили о повышении ежемесячных выплат студентам.