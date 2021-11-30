Онищенко призвал не паниковать из-за «омикрон»-штамма

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в разговоре с газетой «Петербургский дневник» прокомментировал появление нового «омикрон»-штамма коронавируса. Он назвал «непрофессиональными паникерами» тех, кто говорит о повышенной опасности штамма.

По словам Онищенко, по имеющейся на данный момент информации можно сделать вывод, что вакцинация защищает от нового штамма.

«Что касается недавних новостей о том, что те, кто болел коронавирусом, могут слова заразиться, их нужно проверять. Потому что они либо были некорректно изложены, потому что это противоречит всем законам. Это исключено: якобы вакцинный иммунитет работает, а после болезни — не работает. Людям нужно делать все, что говорят и говорили специалисты. Новая информация в ближайшее время появится, но все басни про данный штамм, сравнение его с Эболой, — это заявление непрофессиональных паникеров, которые по каким-то причинам хотят войти в историю на пиаре», — сказал депутат.