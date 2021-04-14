Онищенко призвал не нервничать из-за отмены авиасообщения с Турцией

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал приостановку авиасообщения между Россией и Турцией. Парламентария процитировал сайт kp.ru.

«Не будем нервничать по поводу Турции. То есть по поводу временных запретов на отдых на турецком берегу. Ее надо забыть», — отметил Онищенко.

По его словам, отдых не в перелете, а в рациональном использовании климатической зоны, в которой живет человек.

«И с возрастом необходимость оставаться в этой зоне комфорта, к которой ваш организм адаптирован полностью, является главной», — добавил законодатель.