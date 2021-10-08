Онищенко призвал бороться с нелегальной продажей алкоголя

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с Dаily Storm прокомментировал трагедию, произошедшую в Оренбургской области. Там 17 человек погибли, предположительно, отравившись суррогатным алкоголем.

Депутат призвал бороться с нелегальной продажей алкоголя, чтобы избежать подобных случаев. По его мнению, помогать правоохранителям выявлять нарушителей должны производители спиртного.

Он подчеркнул, что повышение цен на алкоголь не заставит людей меньше пить, а лишь усугубит ситуацию.

«Они будут пить самогон, бензин и так далее», — сказал Онищенко.