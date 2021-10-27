Онищенко привел пример полезного вмешательства человека в природу

Депутат и медик Геннадий Онищенко в разговоре с РИА ФАН напомнил, как в ХХ веке с подачи СССР мир победил оспу. Он назвал это правильным вмешательством человека в природу.

«В 1957 году Советский Союз предложил ВОЗ ликвидировать натуральную оспу. Ежегодно от нее умирали миллионы людей в мире. В 1980 году мы ее устранили. Это была ликвидация целой биологической жизни, которая еще с библейских времен была самой страшной болезнью для человечества, жестким регулятором численности населения», — сказал депутат.

Он подчеркнул, насколько важным было это событие, и добавил, что это «похлеще», чем изменения климата, провоцируемые человечеством. Победу над оспой депутат назвал положительным примером вмешательства в природу.