Онищенко предрек рост заболеваемости ковидом в России

В России может опять увеличиться количество зараженных коронавирусом. Таким мнением поделился депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Волн у нас нет, у нас есть эпидпроцесс. А волны — это у моряков. Сейчас погода изменилась, и будет небольшой рост, потому что простудные заболевания будут расти. Но это некритично», — передал Lifе слова Онищенко.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул, что победить пандемию поможет только вакцинация от коронавируса — она имеет центральное значение. Он также призвал граждан не терять бдительность, беречь себя и близких, а также максимально ответственно относиться к рекомендациям врачей и медицинских служб.

По данным оперштаба на 21 апреля, в России за последние сутки выявили 8271 новый случай коронавируса, выздоровели и выписались из больниц — 9644 пациента, скончались — 399. За время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 727 125 россиян. Врачи сделали уже более 126,5 миллиона ПЦР-тестов. 7 028 239 из них провели в Подмосковье.