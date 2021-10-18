Онищенко предложил запретить жестокие компьютерные игры в связи со стрельбой в школе Пермского края

Депутат Госдумы седьмого созыва Геннадий Онищенко прокомментировал инцидент в Пермском крае, где шестиклассник пришел в школу с ружьем и произвел два выстрела. По словам политика, необходимо тщательней контролировать интернет-контент, вплоть до запрета компьютерных игр, которые имеют сцены жестокости. Также, по словам депутата, следует ужесточить законодательство об оружии. Об этом написало РИА ФАН.

«В данном случае особую озабоченность вызывает то, что речь идет фактически о ребенке, который в силу возраста в любом случае не подлежит уголовной ответственности. Давно говорю об этом: мы должны более настойчиво продвигать необходимость следить за тем, какой контент дети смотрят в интернете. Особенно это касается компьютерных игр, в которые играют подростки, — там полно сцен жестокости, все построено на убийствах, стрельбе, взрывах и так далее. Это не может не беспокоить», — сообщил Онищенко.

Также депутат выразил беспокойство в связи с тем, что подобные нападения порождают последователей «школьных стрелков». По его словам, законы на эту тему не должны приниматься под влиянием тех, кто лоббирует доступность оружия под предлогом интересов охотников.

Ранее стало известно, что в поселке Сарс Октябрьского района Пермского края шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок в школе. В результате инцидента никто не пострадал.