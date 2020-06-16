Онищенко предложил сократить новогодние каникулы не только в 2021 году

Бывший санитарный врач высказал мнение, что длинные каникулы подрывают здоровье россиян и экономическое развитие страны.

«Я всегда поддерживал эту идею. В нормальные времена мы работали 31 декабря, затем праздновали Новый год и 2 января снова выходили на работу — и никто не был против. А от десятидневнего самоназначенного отпуска нет ничего хорошего», — заявил Онищенко.

Он также отметил, что, когда весь мир после Нового года выходит на работу, Россия продолжает отмечать праздник, что серьезно сказывается на экономике страны.

«В результате мы задерживаемся на старте каждого календарного и финансового года», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.