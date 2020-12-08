Онищенко предложил пускать в бары Петербурга переболевших COVID-19

Депутат Геннадий Онищенко предложил свой вариант решения проблемы с закрытием общепита в Санкт-Петербурге на Новый год: пускать в бары и кафе переболевших COVID-19 и привитых.

«Это не власти виноваты — власти выполняют то, что им предписано. Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто. А рестораны пусть открывают, только при одном условии: переболевших туда приглашают», — приводит РИА «Новости» слова Онищенко.

Он напомнил, что Санкт-Петербург — второй город в России по числу заболевших. Людей, которые справились с болезнью и хотят встретить Новый год в ресторане, в Северной столице много. Онищенко призвал предпринимателей в сложившейся ситуации «не артачиться и не лезть на рожон».

Ранее петербургские власти ввели новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Одно из них запрещает общепиту работать с 30 декабря по 3 января. Рестораторы создали «Карту сопротивления» и указали на ней заведения, которые отказались закрываться. Бизнесмены уверены, что такие жесткие меры — это убийство отрасли, которую потом будет невозможно восстановить.