Онищенко предложил призвать отца девятилетней студентки МГУ к ответственности

Девятилетняя студентка МГУ находится под большим давлением и ей нужна психологическая помощь. Отца девочки следует привлечь к ответственности за эксплуатацию, считает академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Ранее СМИ сообщили, что одна консультация у юной студентки стоит 50 тысяч рублей за академический час. Журналисты сослались на публикацию ее отца в «Живом журнале». В ней он объяснил высокую сумму тем, что его дочь — уникальный специалист, и времени у нее не так много.

«Она в огромном стрессе находится, многое еще не может понять в силу физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют… а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков сейчас идет», — написало РИА «Новости».

Онищенко отметил, что юная студентка МГУ продолжает расти. Сейчас девочка может переживать непонимание в коллективе, так как ее однокурсники значительно старше.

«Отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», — подчеркнул Онищенко.

Академик РАН добавил, что девочка обладает замечательной памятью, которая вырвана из естественного развития ребенка. Поэтому, с точки зрения возрастной психологии, как считает Онищенко, ей самой нужно получить консультации психологов.