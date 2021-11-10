Онищенко предложил лишать диплома медиков-антиваксеров

Бывший главный санитарный врач России и депутат Геннадий Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков, которые выступают против вакцинации. Об этом написали NEWS.ru.

«C медиками-антиваксерами, если они не являются специалистами в этой области, а в медицине больше 50 специализаций, нужно поступать очень жестко, не знаю уголовное ли это преследование, но то, что их наказывать надо, вплоть до лишения диплома», — заявил Онищенко.

Так он прокомментировал слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что медиков, выступающих против прививок, стоит привлекать к уголовной ответственности.