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    10 ноября 2021, 16:58

    Онищенко предложил лишать диплома медиков-антиваксеров

    Депутат Геннадий Онищенко предложил «жестко наказывать» противников вакцинации среди врачей

    Полина Гребенщикова

    Бывший главный санитарный врач России и депутат Геннадий Онищенко предложил отбирать дипломы у медиков, которые выступают против вакцинации. Об этом написали NEWS.ru.

    «C медиками-антиваксерами, если они не являются специалистами в этой области, а в медицине больше 50 специализаций, нужно поступать очень жестко, не знаю уголовное ли это преследование, но то, что их наказывать надо, вплоть до лишения диплома», — заявил Онищенко.

    Так он прокомментировал слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что медиков, выступающих против прививок, стоит привлекать к уголовной ответственности.