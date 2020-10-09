Онищенко посоветовал женщинам не носить туфли на каблуках

По словам парламентария, у женщины, которая постоянно ходит, опираясь на кончики пальцев, может произойти смещение скелета, в особенности малого таза. В результате во время беременности и родов могут возникнуть разные осложнения.

«Женщина и здравый смысл — это редко совместные понятия. Равно как, допустим, наша совершенно необъяснимая мода носить очень короткие юбки в зимний период», — обратил внимание законодатель.