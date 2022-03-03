Онищенко посоветовал есть на Масленицу не больше трех блинов в день

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам съедать в неделю Масленицы не более трех блинов за завтраком. В четверг, 3 марта, как раз отмечается пик масленичной недели — Широкий четверг. Об этом написал сайт kp.ru.

«Если вы пойдете на кулачный бой, то наедаться сильно не надо, потому что вам будет трудно доставать до физиономии вашего противника. Если вы пойдете водить хороводы, то здесь можно дать себе слабину. А если будете прыгать через костер сегодня, то, конечно, с полным желудком можно приземлиться в эпицентр костра. Но это все ерничество. А что касается сути, все зависит от вашей культуры. Если вы имеете привычку до потери сознания наедаться с утра, потом весь день ничего не есть, то это десятка два, наверное, блинов. Но потом вам придется часа два, наверное, тяжело дышать. Если вы нормально питаетесь, ну, съешьте два-три блина на завтрак. Если вы еще гурман, можете добавить туда икорки какой-то», — посоветовал Онищенко.

Он также напомнил, что единственное ограничение в период Масленицы существует в понедельник. В начале праздника первый блин, который вы испечете, нельзя есть.

«Вы должны отдать его бедным для того, чтобы они помянули души ушедших от нас родственников. Все остальное, каких-то более строгих ограничений на блины кроме разумной предосторожности и физиологической потребности не накладывается», — добавил врач.

Масленица — это унаследованный праздник еще с дохристианского периода, с так называемого язычества. Христианство проявляет терпимость к нему. Главное, это беречь свое здоровье и плавно вводить организм в период Поста, заключил Онищенко.