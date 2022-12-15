Общество 15 декабря 2022, 13:45 Онищенко посоветовал больным свиным гриппом регулярно проветривать комнату и носить маску

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Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, каких рекомендаций должны придерживаться больные свиным гриппом.

По словам ученого, больной должен изолироваться в отдельную комнату и не допускать контакта с родственниками.

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«В обычной семье, где есть возможность изоляции, пусть ребенок будет в отдельной комнате. Надо проветривать комнату, не допускать туда других детей, самим туда заходить, надевая маску», — сказал Онищенко.

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Такие меры следует соблюдать даже тем людям, которые проходили процедуру вакцинации, заметил врач.