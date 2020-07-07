Онищенко посчитал, что коронавирус вернется в Россию осенью

Осенью коронавирусная инфекция вновь придет в Россию. Однако это не должно повлиять на повседневную жизнь россиян. Такое заявление сделал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его мнению, к началу осени в стране «будет большая прослойка населения с иммунитетом». Летом благодаря ультрафиолету сопротивляемость организма стала выше, чем в холодное время, отметил он. Поэтому с наступлением холодной погоды COVID-19 может вернуться.

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — уточнил Онищенко в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, если коронавирус вернется, то общество не должно опять активировать жесткие ограничительные меры. Ведь людям нужно работать и двигаться.

«Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения», — заявил он.

Онищенко считает, что для пенсионеров плохо находиться в замкнутых пространствах. Так или иначе до коронавируса у них существовал свой ритм жизни. Бывший санитарный врач сослался на исследования, согласно котором до 30% людей во время самоизоляции были на грани психического срыва. При этом депутат раскритиковал и тех, кто перестал носить в общественных местах маски и перчатки.

Ранее Онищенко оценил возможность распространения в России бубонной чумы.