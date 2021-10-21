Онищенко попросил россиян «закрыть» для себя Турцию на период нерабочих дней

На фоне объявления нерабочих дней в России количество заявок на заграничные туры выросло на 30%, написал «Коммерсант» со ссылкой на Национальную сеть турагентств. В связи с этим вице-президент Российской академии образования (РАО), доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предложил закрыть Турцию на этот период для российских граждан.

«Что касается нашего Крыма, это я еще хоть как-то могу понять. Но я решительно против того, чтобы наши граждане летели в Турцию и Египет. Что касается Турции, я бы ее давно закрыл, неоднократно говорил об этом и снова повторяю — мы за свои деньги наберемся там коронавируса. А если вы в Турции заболеете, кто вас там будет лечить? Так что мой совет — „закройте“ для себя Турцию и все эти заграничные курорты. Сегодня спасение — это дом и ближайший загород», — процитировало РИА ФАН слова Онищенко.

Он также напомнил, что во время предыдущих нерабочих дней люди не всегда соблюдали рекомендованные правила поведения. По его словам, отсутствие социальной дистанции и неношение масок могут лишь усугубить ситуацию.