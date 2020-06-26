Онищенко попросил подождать с выводами об испытаниях вакцины

Он считает некорректным, что медики сделали публичной этапную информацию. По ней мало о чем можно судить, объяснил Онищенко. Эффект от вакцины определяется по ее результату.

«А результат вакцины — это защитный титр антител. Чем интенсивнее идет выработка антител и реакция организма, тем быстрее вырабатываются антитела. Это зависит еще и от особенностей организма. У одного это быстрее вырабатывается, у другого медленнее», — пояснил Онищенко.

Бывший санитарный врач России призвал подождать около 10 дней, чтобы сделать первые выводы.

Если уровень антител окажется высоким, значит, иммунитет у людей выработался. Однако его продолжительность пока еще остается вопросом. Существуют вакцины, по которым вырабатывается иммунитет на десятилетия, например, от стобняка. А от клещей необходимо прививаться каждый год.

«А то, что нет температурной реакции — это скорее всего недостаточно бурный ответ организма. Возможно, придется делать двойную аппликацию, но об этом еще рано судить», — добавил Онищенко.

Ранее добровольцы рассказали, что после введения препарата чувствовали себя хорошо. Кроме точки от укола, у них не было никаких последствий. Температура 36,6, голова не болит.