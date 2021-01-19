Онищенко похвалил ужесточение масочного режима в Германии

Власти страны обязали граждан носить вместо обычных масок респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. В первую очередь это касается тех, кто попадает в группу риска: пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.

Геннадий Онищенко считает такую меру правильной. Он уточнил, что респираторы действительно защищают лучше обычных медицинских масок.

«Чем выше защитная возможность респиратора, тем лучше. Поэтому в данном случае, если это будет делаться за счет бюджета, то, как говорится, флаг им в руки», — считает он.

Он уточнил, что респираторы будут предоставляться не бесплатно, а это, по мнению депутата, неправильно. Он привел в пример Россию, которая оплачивает вакцинацию из бюджета страны.

«Мы, например, правда, с опозданием, объявили, что всех будем прививать за наши государственные деньги, это хорошее решение. Потому что люди понимают, что им сегодня тяжело», — заявил Онищенко.