Онищенко поддержал запрет продажи алкоголя в День трезвости

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко поддержал идею запрета продажи алкоголя в День трезвости на территории всей России. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Подъем».

Онищенко заявил, что выступает за любые меры, которые позволят ограничить потребление россиянами алкогольных напитков. Он также отметил, что испытывает радость от тог, что в России существуют регионы, в которых продажа алкоголя запрещена. Но тот факт, что таких мест на территории страны пока очень мало, заставляет его «грустить».

«Поэтому любое запрещение и ограничение — это благо для нашей страны. Понимаете, я за все меры», — сказал он.

Депутат уточнил, что понятие «доступности алкоголя» оказывает большое влияние на то, в каком количестве россияне его потребляют. Он относит к этому иакие факторы как место и время продажи, а также цена на спиртное. Кроме того, важную роль, по мнению Онищенко, играет наличие специально отведенных зон, в которых разрешено распитие алкоголя или курение. Он уверен, что «мы отступили на целый аршин назад» из-за того, что вновь оборудовали в аэропортах места для курения.

День трезвости отмечается во всей России 11 сентября. Запрет на продажу алкоголя действует в этот день во многих регионах страны.