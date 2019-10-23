«Давайте тогда и водку игрушечную сделаем?» Онищенко поддержал запрет на детское шампанское

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что идея об ограничении продажи детского шампанского верная. По его мнению, если поить ребенка таким напитком, то «завтра он начнет хлестать недетское».

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«Давайте сделаем игрушечные сигареты? Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую? Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниям к молодым девушкам? Ребенок вырабатывает инстинкт, он подражает», — рассказал он «360».

Практикующий психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский придерживается не столь радикального мнения. По его словам, детское шампанское — не самый правильный образец воспитания детей, но подтолкнуть ребенка к алкоголизму в будущем оно не может.

«Надо быть реалистом и понимать, что все-таки главным инструментом формирования нашего поведения является семья. И в этом смысле, если родители будут употреблять алкоголь, то вне зависимости, будет ребенок пить детское шампанское или нет, у него все равно будет формироваться к алкоголю позитивное отношение», — заключил он.

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С точки зрения массовой практики отказ от детского шампанского ничего не даст, считает психолог. По его словам, это серьезным образом не повлияет на борьбу с алкоголизацией населения.

Идею запретить детское шампанское поддержал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его мнению, оно является своего рода рекламой выпивки и может подтолкнуть ребенка к алкоголизму. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить продажу этого напитка.