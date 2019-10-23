«Давайте тогда и водку игрушечную сделаем?» Онищенко поддержал запрет на детское шампанское
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«Давайте сделаем игрушечные сигареты? Тоже будем давать детям курить. Давайте водку организуем детскую? Пусть там будет налита вода. Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниям к молодым девушкам? Ребенок вырабатывает инстинкт, он подражает», — рассказал он «360».
Практикующий психолог, доктор наук, профессор Андрей Зберовский придерживается не столь радикального мнения. По его словам, детское шампанское — не самый правильный образец воспитания детей, но подтолкнуть ребенка к алкоголизму в будущем оно не может.
«Надо быть реалистом и понимать, что все-таки главным инструментом формирования нашего поведения является семья. И в этом смысле, если родители будут употреблять алкоголь, то вне зависимости, будет ребенок пить детское шампанское или нет, у него все равно будет формироваться к алкоголю позитивное отношение», — заключил он.
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С точки зрения массовой практики отказ от детского шампанского ничего не даст, считает психолог. По его словам, это серьезным образом не повлияет на борьбу с алкоголизацией населения.
Идею запретить детское шампанское поддержал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его мнению, оно является своего рода рекламой выпивки и может подтолкнуть ребенка к алкоголизму. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничить продажу этого напитка.