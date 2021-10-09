Онищенко поддержал возбуждение дела против директора школы в Казани из-за стрельбы

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что, если спустя столько времени после стрельбы в казанской гимназии № 175 на директора Амину Валееву завели дело, значит, для этого есть основания. Депутат заявил об этом радиостанции «Говорит Москва».

Онищенко отметил, что выступает против того, чтобы учителей и врачей сразу закрывали под стражу. Возбуждать дела, когда дело касается «духовной элиты», нужно только в крайних случаях, сказал он.

«Но если следственное дело возбуждено спустя долгое время, значит, проведенные следственные действия дают основания для такого решения», — заявил парламентарий.

Онищенко выразил надежду, что ситуация будет прояснена и примут справедливое решение.

«Я могу допустить, что у казанской гимназии не было денег на охрану. Если же у директора были деньги, но она сэкономила на этом, то вина очевидна», — высказался Онищенко.

Депутат добавил, что на охрану школ должны выделять средства из федерального бюджета.

Директора казанской школы ранее обвинили в халатности из-за того, что в гимназии не было охраны и систем безопасности, что позволило стрелку пройти туда с оружием и открыть огонь по людям. Также задержали экс-главу охранной компании Сергея Иванова и инженера по монтажу сигнализации Марата Зиганшина.

Жертвами нападения на казанскую гимназию, совершенного бывшим учеником 11 мая, стали семь детей и два учителя. Пострадали 24 человека.