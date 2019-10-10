Онищенко поддержал идею привлекать врачей-мигрантов к работе в России

Мигрантов захотели привлечь к работе врачами в России Подробнее

Парламентарий выразил уверенность, что идея ведомства правильна, поскольку она спасет некоторые отрасли в отечественном здравоохранении, которые пребывают в «депрессивных ситуациях».

По мнению Онищенко, специалистов надо приглашать из русскоязычных стран (Украина, Казахстан), так как они обучались с российским врачами по одним учебникам.

«Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», — заметил депутат.