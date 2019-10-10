Онищенко поддержал идею привлекать врачей-мигрантов к работе в России
Зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко обсудил с ИА Ura.ru идею Минздрава привлекать врачей-мигрантов к работе в России.
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Парламентарий выразил уверенность, что идея ведомства правильна, поскольку она спасет некоторые отрасли в отечественном здравоохранении, которые пребывают в «депрессивных ситуациях».
По мнению Онищенко, специалистов надо приглашать из русскоязычных стран (Украина, Казахстан), так как они обучались с российским врачами по одним учебникам.
«Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», — заметил депутат.