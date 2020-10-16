Онищенко перечислил семь главных мифов о COVID-19

С пандемией коронавируса, которая настигла Россию весной, связано немало мифов. Люди верят в них до сих пор. Самые популярные домыслы развеял бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Специалист в интервью «Парламентской газете» разобрал семь сложившихся о COVID-19 мифических представлений, главное из которых говорит о бесполезности защитных масок.

Онищенко напомнил, что капли слюны могут донести вирус до других людей при разговоре, дыхании, чихании или кашле. Маска их удерживает.

«Поэтому маску должны носить и те, кто не болеет, и те, кто себя плохо чувствует. Одни — чтобы не заболеть, другие — чтобы не заразить», — сказал он. Если использовать это средство защиты правильно, то никакой опасности оно не представляет.

Переболевшие COVID-19 зачастую считают, что больше не заразятся. Иммунный ответ у человека действительно вырабатывается, причем даже в случае бессимптомного течения болезни. Однако ученые пока точно не знают, сколько сохранятся антитела. Более того, уже есть первый смертельный случай после повторного заражения коронавирусом.

Некоторые уверены, что эпидемии в стране нет. Однако, как заметил Геннадий Онищенко, у разных инфекций разные эпидемические пороги. Для COVID-19 этот показатель еще не рассчитали и характеризуют процесс в количестве случаев на 100 тысяч населения. Эпидемия в данном случае определяется интенсивностью проявления заболевания.

Бывший главный санитарный врач РФ заметил, что от гриппа ущерб «даже выше, чем от коронавируса». Но только потому, что по своей совокупности объем заболеваемости гораздо больше. Он подчеркнул, что в случае с COVID-19 летальных исходов как раз больше именно от новой инфекции, а не от тех осложнений, которые она вызывает.

Адекватной реакцией на опасность в современных реалиях Онищенко назвал ношение масок и соблюдение гигиены рук. Молодые люди, заключил он, тоже могут болеть COVID-19, поэтому и им нужна защита от вируса.